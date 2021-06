Mkhitaryan resta alla Roma: ufficiale il rinnovo fino al 2022

L'armeno ha firmato con i giallorossi e resterà a Trigoria un'altra stagione: "Roma mi ha conquistato, l'ambizione della società è molto alta"

Il 32enne armeno ha commentato così il tanto atteso rinnovo: "In questi due anni la Roma mi ha conquistato, come squadra e come città, grazie all’incredibile passione dei tifosi. L’ambizione della società è molto alta e sono davvero orgoglioso di poter dare il mio contributo per affrontare le sfide che ci aspettano nella prossima stagione. Daje Roma!”. Poi il tweet celebrativo: "Un altro anno Romanista". Attraverso i canali ufficiali della Roma arrivano anche le parole del gm Tiago Pinto: “Siamo felici che Mkhitaryan abbia deciso di proseguire la sua esperienza alla Roma. Come ha già dimostrato in campo, le sue qualità saranno molto importanti per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi nella prossima stagione”.