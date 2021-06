Roma, Cassano: “Mourinho e Ronaldo non erano in buoni rapporti a Madrid”

L'ex attaccante giallorosso commenta le indiscrezioni in merito ai contatti tra il nuovo tecnico della Roma e il campione brasiliano: "Non è credibile che vada a Roma"

Antonio Cassano torna a parlare di Roma. L'ex attaccante giallorosso, intervenuto sul canale Youtube "BoboTV", ha commentato le indiscrezioni che avvicinano Cristiano Ronaldo alla nuova Roma di José Mourinho. Queste le sue parole: "Ronaldo alla Roma? È una sciocchezza...Mourinho non aveva buoni rapporti con Cristiano al Real Madrid, come si può pensare che ora lo raggiungerebbe a Roma? Ora non so se hanno lo stesso agente...però non è credibile che vada a Roma". Cassano esprime dunque perplessità in merito alla presunta telefonata fatta nei giorni scorsi da Mourinho all'attaccante juventino, che potrebbe essere pronto a voltare pagina dopo la non felicissima parentesi a Torino. In ogni caso resta forte sul campione portoghese l'interesse dello United e dello Sporting Lisbona: si tratterebbe, in entrambi i casi, di due clamorosi ritorni di fiamma.