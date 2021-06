Roma, Mourinho vuole Aarons: c’è la concorrenza dell’Inter

Il terzino del Norwich, reduce da un'ottima annata in Championship, nel mirino del tecnico portoghese. Forte anche l'interesse dell'Inter di Simone Inzaghi

La Roma è fortemente interessata a Max Aarons. Il terzino destro del Norwich, classe 2000, è reduce da un'ottima annata in Championship - per lui 45 presenze, 2 gol e 5 assist - che ha destato le attenzioni dei club della massima serie inglese. A questi, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, si aggiungerebbe l'interesse di Mourinho. Il tecnico portoghese avrebbe infatti messo nel mirino il talento inglese per dare un'alternativa alla fascia destra giallorossa, dato il debutto non proprio convincente di Bryan Reynolds. Occhio però alla concorrenza dell'Inter : i nerazzurri, in trattativa col PSG per la cessione eccellente di Achraf Hakimi, avrebbero inserito Aarons nella lista dei possibili eredi dell'esterno marocchino, dietro precise indicazioni del nuovo tecnico Simone Inzaghi.