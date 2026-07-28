Martina Piemonte è tornata alla Roma dopo l'esperienza alla Lazio. Ieri il comunicato ufficiale del club giallorosso: "L'AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Martina Piemonte Martina torna alla Roma, firmando un contratto fino al 2029, dopo la stagione 2018/19 nella quale colleziona 22 presenze segnando 6 gol totali. L’attaccante italiana nella sua carriera ha girato l’Italia e l’Europa, giocando sia in Spagna che in Inghilterra. Dal 2012 è stabilmente nelle fila delle Nazionali giovanili e poi Maggiore. Con la Roma tornerà ad indossare la maglia numero 18. Bentornata alla Roma, Martina!". Subito dopo l'ufficialità è scoppiata la rabbia dei tifosi della Lazio che hanno attaccato Lotito anche per la gestione della Femminile: "Questa è la ciliegina sulla torta, per questa meravigliosa società di pezzenti", scrive un tifoso. Oltre alla Piemonte si trasferisce dalla Lazio alla Roma anche Elisabetta Oliviero. Due nuovi acquisti nel giro di poche ore che cambiano sponda del Tevere: "L’addio di Martina Piemonte e dell’altra ragazza certifica soltanto l’epilogo finale di questa gestione totalmente fallimentare sotto ogni tipo di punto tecnico e comunicativo. Il tempo sarà galantuomo. Forza!", scrive un altro tifoso brancolaste su X.

Questa è la ciliegina sulla torta, per questa meravigliosa società di pezzenti. Questa me fa male…@OfficialSSLazio complimenti per la gestione oltre della prima squadra, anche della femminile. https://t.co/YM93FiOhPm — PASQUINO (@_cornacchia_) July 27, 2026