La Roma aspetta l’ok per la Serie A e programma il mercato, ma il Psg punta Pellegrini. Piace Montiel

Domani sarà una giornata importante per la Serie A. Alle 18.30 andrà in scena la conference call tra Gravina e Spadafora che deciderà le sorti del campionato. Destino al quale guarda con grande interesse la Roma. Riprendere a giocare, infatti, significherebbe limitare delle già significative perdite all’interno dei conti del club. Ad aumentare l’attesa per la decisione anche la notizia che arriva direttamente da Bologna del sospetto caso di positività al Covid-19 all’interno dello staff rossoblu.

Fonseca guida gli allenamenti collettivi e Zaniolo punta il rientro

Dunque se la squadra di Mihajlovic da domani inizierà gli allenamenti individuali, la Roma proseguirà quelli collettivi. Dopo la doppia seduta di ieri, Fonseca condurrà un solo allenamento al giorno fino al termine della settimana. Anche questa mattina i giallorossi si sono ritrovati a Trigoria intorno alle 10 per riprendere confidenza con gli schemi del tecnico portoghese, il quale durante il lockdown ha deciso di puntare anche sulla difesa a 3 per il rush finale di stagione. All’appello mancano 12 partite di campionato più una certa in Europa League contro il Siviglia e l’allenatore spera di recuperare quanto prima Zaniolo. L’esterno giallorosso, così come Perotti e Pau Lopez, prosegue il lavoro personalizzato, ma in un paio di settimane potrebbe tornare in gruppo. Ieri ha ripreso a calciare il pallone e l’obiettivo è rientrare tra i convocati intorno ai primi di luglio. Tanto lavoro, ma non solo in campo. Nicolò ha iniziato a curare con particolare attenzione anche la sua immagine extra calcio. La collaborazione con l’agenzia di Fedez (Newtopia) ne è la prova, ma non è l’unica idea per il futuro. Il volto e la voce di Zaniolo, infatti, potrebbero essere utilizzati anche dalla Disney con fumetti e doppiaggi, mentre l’Uefa pensa al talento della Roma come uomo immagine di Euro 2021.

Da Pellegrini a Montiel, ecco tutti gli scenari del mercato della Roma

Anche la società giallorossa in tutto questo vorrebbe che Zaniolo diventasse il perno sul quale costruire la rosa del futuro, ma l’indebitamento emerso dall’ultima semestrale non dà certezze alla dirigenza. Lui, insieme a Pellegrini, non può essere comunque considerato incedibile. Lo sa bene il sette giallorosso, il quale dovrebbe rinnovare il contratto ma in queste ultime ore registra un forte interesse del Psg che potrebbe aggiudicarselo pagando la clausola da 30 milioni. Il club parigino, però, ha puntato anche un altro giovane di casa Roma. Stiamo parlando di Calafiori. Il terzino sinistro è gestito da Raiola e proprio l’incertezza di tanti elementi nel suo stesso ruolo della prima squadra potrebbero promuoverlo a vice Kolarov. Da monitorare comunque l’interesse della società di Al-Khelaifi che potrebbe inserirsi anticipando la volontà della Roma di veder rinnovare il contratto di una giovane promessa del proprio settore giovanile. Restando sempre in difesa, ma spostandoci a destra, Petrachi sta pensando a una soluzione qualora dovessero partire Bruno Peres, Zappacosta e Florenzi. A Fonseca rimarrebbe il solo Santon (che oggi si sarebbe dovuto sposare, ma complice il coronavirus ha dovuto rimandare) e l’identikit del giocatore cercato per formare la coppia corrisponde per il momento a quello di Montiel del River Plate. Dall’Argentina parlano di un’offerta da undici milioni pronta ad arrivare, mentre le prossime settimane saranno decisive anche per altri nomi che potrebbero arrivare sempre dal Sud America. Da Hurtado a Bustos, passando per Urzi sono veramente tanti i giocatori cercati nel mercato albiceleste. Smentite, invece, le voci di un interesse del Napoli per Veretout. “Notizia falsa, sta bene e vuole restare a Roma” ha detto il suo agente.