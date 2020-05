Zaniolo torna tra due settimane e studia un gol insieme a Fedez

“Manchiamo di efficacia negli ultimi 30 metri“. Il principale rimprovero di Paulo Fonseca alla sua Roma. E le statistiche, in effetti, non gli danno torto, scrive Ginaluca Piacentini sul Corriere della Sera.

La Roma è la terza squadra in serie A per tiri effettuati (330), dietro Napoli (352) e Atalanta (376). Di questi 330, 184 sono finiti nello specchio (55,7%). Ma guardando la percentuale tiri/realizzazioni i giallorossi (51 reti/330 conclusioni) sono al nono posto (dietro Torino, Atalanta, Cagliari, Inter, Lazio, Lecce, Genoa e Juventus) con appena il 15,4%. Tradotto: Dzeko e compagni per segnare un gol debbono tirare quasi 7 volte.

In futuro anche Zaniolo dovrà sempre di più essere incisivo sotto porta. Intanto il suo ritorno in gruppo si avvicina, la tabella di marcia che prevedeva il rientro dopo 5 mesi (dunque il 12 giugno) sarà rispettata. L’ok finale arriverà dopo l’ultima visita di controllo a Villa Stuart, prevista nei prossimi giorni.

Il numero 22 giallorosso sta per iniziare una collaborazione con Fedez che attraverso la sua agenzia gestirà i social e la comunicazione extra-calcio del calciatore.