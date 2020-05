Calciomercato Roma, dall’Argentina: per Montiel in arrivo offerta da 11 milioni

La Roma punta Gonzalo Montiel del River Plate. Il terzino destro ha diversi estimatori in Europa, ma secondo quando riportato dal programma radiofonico Closs Continental, i giallorossi si starebbero già muovendo per anticipare la concorrenza. Entro la fine di questa settimana la dirigenza giallorossa potrebbe recapitare al club di Buenos Aires un’offerta di 11 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Su di lui ci sarebbe anche il Torino.

Montiel si può strappare al River versando i 20 milioni della clausola rescissoria, ma come ammesso dall’agente in questo momento “anche 8 milioni sarebbe una buona cifra”. Piace in Spagna al Betis Siviglia e in Premier League al West Ham e al Crystal Palace.