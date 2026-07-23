Il Borussia Dortmund piomba su Said El Mala. Secondo l'edizione tedesca di 'Sky Sports', i gialloneri avrebbero presentato un'offerta ufficiale la scorsa settimana per il talento del Colonia che piace anche alla Roma. Un inserimento serio e concreto, con una proposta da 26 milioni di euro più 8 di bonus facilmente raggiungibili e altri 8 di bonus, questi più complicati. Addirittura il Colonia ha reagito in maniera "irritata", respingendo senza esitazione l'offerta ritenuta nettamente inferiore alle aspettative. A fine maggio il Brentford aveva offerto 50 milioni, che i tedeschi avrebbero anche accettato non fosse stato per il no del giocatore. Ma il club ha fatto sapere che il target è proprio quello, anche ora.

Il Borussia su El Mala, il tecnico del Colonia sereno: "È concentratissimo in ritiro, nonostante l'interesse di altri club"

El Mala non esclude di accettare ilma ora continua a dare il massimo per il Colonia come confermato dal tecnico"È qui, è un nostro giocatore eIeri abbiamo parlato a lungo: si butta a capofitto in tutto, sa esattamente su cosa vuole lavorare. Si vede che partecipa a ogni contrasto eSi comporta da giocatore del Colonia ogni giorno e non dà a nessun compagno di squadra o membro dello staff l'impressione di avere laCerto,Ma in questo momento Said è qui sul campo di allenamento. E ci sarà per le prossime settimane. Il ragazzo non dà l'impressione di avere altro per la testa. E se dovesse sorgere qualcosa, possiamo sederci e parlarne".