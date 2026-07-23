I gialloneri hanno messo sul piatto una cifra ritenuta davvero troppo bassa dai tedeschi. E il suo allenatore lo esalta
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Il Borussia Dortmund piomba su Said El Mala. Secondo l'edizione tedesca di 'Sky Sports', i gialloneri avrebbero presentato un'offerta ufficiale la scorsa settimana per il talento del Colonia che piace anche alla Roma. Un inserimento serio e concreto, con una proposta da 26 milioni di euro più 8 di bonus facilmente raggiungibili e altri 8 di bonus, questi più complicati. Addirittura il Colonia ha reagito in maniera "irritata", respingendo senza esitazione l'offerta ritenuta nettamente inferiore alle aspettative. A fine maggio il Brentford aveva offerto 50 milioni, che i tedeschi avrebbero anche accettato non fosse stato per il no del giocatore. Ma il club ha fatto sapere che il target è proprio quello, anche ora.
Il Borussia su El Mala, il tecnico del Colonia sereno: "È concentratissimo in ritiro, nonostante l'interesse di altri club"El Mala non esclude di accettare il Borussia Dortmund, ma ora continua a dare il massimo per il Colonia come confermato dal tecnico Wagner: "È qui, è un nostro giocatore e si impegna al top ogni giorno. Ieri abbiamo parlato a lungo: si butta a capofitto in tutto, sa esattamente su cosa vuole lavorare. Si vede che partecipa a ogni contrasto e contribuisce anche in fase difensiva. Si comporta da giocatore del Colonia ogni giorno e non dà a nessun compagno di squadra o membro dello staff l'impressione di avere la testa altrove. Certo, parliamo dell'interesse che c'è stato da parte di alcuni club durante l'estate. Ma in questo momento Said è qui sul campo di allenamento. E ci sarà per le prossime settimane. Il ragazzo non dà l'impressione di avere altro per la testa. E se dovesse sorgere qualcosa, possiamo sederci e parlarne".
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