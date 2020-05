Napoli su Veretout, ma l’agente smentisce: “Sta bene a Roma e vuole restarci”

Jordan Veretout è stato uno degli acquisti dell’ultima estate di Petrachi e in poco tempo si è conquistato i ranghi del titolare nella formazione di Fonseca. Radio mercato, però, ha messo il nome del francese tra quelli in uscita dalla squadra giallorossa e Sport Mediaset rilancia anche oggi l’interesse del Napoli sul calciatore. A calcionapoli24.it interviene l’agente Giuffredi che smentisce categoricamente ogni forma di trattativa con il club partenopeo. “Non ho mai parlato con loro e francamente resto sconcertato per questa notizia totalmente falsa. Su Jordan ho dichiarato recentemente che sta bene a Roma e vuole restare lì. Dispiace siano uscite queste cose: è una mancanza di professionalità” ha detto il procuratore di Veretout.