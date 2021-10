Juve-Roma, Abraham ci prova e Pellegrini c’è. Abbonamenti, Sud sold out

Lo staff medico giallorosso sta provando a rimettere in piedi il centravanti inglese, ma sembra una mission impossible: si scalda Shomurodov. Rientrati tutti i nazionali, stanotte gioca Vina

Di certo Mourinho spera di non rivivere qualche situazione del passato anche a Roma, come quella raccontata da Jesse Lingard:"Mi chiamava sempre, puntava molto su di me, mi ha reso un vincente. Ma di infortuni proprio non voleva sentirne parlare". In Inghilterra invece c'è chi si augura un ritorno al Chelsea di Tammy Abraham. Si tratta dell'ex terzino Glen Johnson: "Un ritorno a Londra non è da escludere, visto che il Chelsea non si è mai fatto problemi nel riprendere un giocatore che aveva già militato nella rosa, anche spendendo molti soldi. E poi, da britannico, mi piace vedere gli inglesi in Premier League.Lo vedo anche come uno dei probabili nazionali per Qatar 2022".Il centravanti classe '99, per Zibi Boniek è "fortissimo", ma se non ci fosse lui c'è comunque "Shomurodov che segnava un gol a partita". L'ex giocatore di Juve e Roma ha parlato da doppio ex: "Allegri o Mourinho? Ho un debole per Mourinho. Ho conosciuto i Friedkin e se un domani dovessero aver bisogno, si potrebbe parlare. Ma non sono uno che si propone. A 65 anni sto bene così".