Abbonamenti Roma, sold out la Curva Sud centrale

Aperta oggi alle 12 la vendita libera. Scollinata quota 16mila

È partita oggi alle 12 la vendita libera degli abbonamenti alle partite casalinghe della Roma. La Curva Sud centrale, che non era esaurita nella fase di prelazione, è andata sold out in poche ore, mentre quella laterale sta esaurendo gli ultimi posti. Molti tifosi si sono recati alla biglietteria allestita in zona Stadio Olimpico. All'ultimo conteggio gli abbonati erano 16.620, ma il numero è in continuo aumento.