Abraham in dubbio, Juve-Roma la sliding door di Shomurodov

Con l'inglese non al meglio potrebbe toccare all'uzbeko all'Allianz. I bianconeri potevano essere la sua squadra

Sognava la Juve Eldor Shomurodov. Ora spera di fargli gol e batterla con la maglia della Roma. Con Abraham in forte dubbio per una contusione alla caviglia rimediata in nazionale, l'uzbeko può avere l'occasione che aspetta da inizio campionato. Arrivato in giallorosso per fare il vice-Dzeko e con la prospettiva di succedergli in una stagione, si è ritrovato davanti a sorpresa la furia Abraham, che per il momento gli sta lasciando solo le briciole. Ne ha risentito il suo rendimento in zona gol. In campionato è ancora fermo a zero, anche se le prestazioni quando è stato chiamato in causa sono sempre state convincenti. La Roma ci crede, così come Mourinho. Se Abraham non sarà al massimo lo Special One non ci penserà due volte a puntare sul suo numero 14.