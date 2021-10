Corso allenatori, oggi l’esame finale per De Rossi e Pizarro

In caso di superamento potranno allenare le formazioni giovanili, Primavera inclusa, le squadre femminili e le squadre maschili fino alla Serie C. In Serie A tesserabili solo come vice

Redazione

Daniele De Rossi e David Pizarro, così come i loro compagni di corso, hanno svolto oggi a Coverciano gli esami conclusivi per prendere il patentino di allenatori Uefa B/A. Come fa sapere la FIGC con una nota ufficiale "in mattinata gli ‘allievi’ hanno sostenuto gli esami orali sulle “varie materie seguite durante le 210 ore di programma didattico, mentre nel pomeriggio è stata la volta degli esami pratici, svolti sul campo ‘Enzo Bearzot’ di Coverciano grazie anche alla collaborazione di alcuni ragazzi delle giovanili della Fiorentina”. Se l'esame sarà superato, potranno allenare le formazioni giovanili, Primavera inclusa, le squadre femminili e le squadre maschili fino alla Serie C. In Serie A invece saranno tesserabili solo come allenatori in seconda.