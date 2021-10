Bodo-Roma, al via la vendita libera dei biglietti

Da questa mattina sarà possibile acquistare liberamente i tagliandi per la sfida della prossima settimana

Ha preso il via alle 10 di questa mattina la vendita libera dei biglietti per il match di Conference League tra Bodo Glimt e Roma. Nei giorni scorsi sono stati venduti circa 200 tagliandi per la partita europea della prossima settimana, valida per il terzo impegno stagionale del turno d'andata: il costo è di 20 euro circa e sarà possibile acquistarli fino alle 18 di giovedì 14 ottobre. L'incontro tra Roma e Bodo sarà tra sette giorni, con la squadra di Mourinho che arriverà alla sfida con l'undici norvegese forte delle due vittorie con Cska Sofia e Zorya. Primi a punteggio pieno, i giallorossi cercheranno di chiudere già nella prossima partita il discorso qualificazione, così da potersi concentrare sul campionato fino alla ripresa della competizione europea.