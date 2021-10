Fisioterapia, laser e tecar: il piano di Abraham per esserci con la Juve

L'inglese proverà fino all'ultimo a rientrare nella lista dei convocati. Sabato il provino decisivo

È cominciata oggi la corsa contro il tempo di Tammy Abraham verso Juventus-Roma. L'inglese è tornato ieri nella capitale con una caviglia gonfia e un dolore che non accenna a diminuire. Come fa sapere Sky Sport, il numero 9 ha già sostenuto la prima seduta di fisioterapia, alla quale verranno abbinate sedute di laser e tecar. Lo staff medico proverà in tutti i modi a renderlo disponibile, così da farlo rientrare almeno tra i convocati. Il provino decisivo ci sarà sabato, in occasione della rifinitura. Mourinho spera di averlo in campo con il gruppo. In caso contrario, tornerà contro il Napoli la prossima settimana.