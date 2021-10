Mou e Allegri, bacheche piene: 38 trofei in due

Lo Special One ha vinto 25 trofei, il tecnico bianconero 13. Sono due dei tre allenatori attualmente in Serie A ad aver vinto lo scudetto

Juventus–Roma, domenica sera, sarà la sfida fra due dei tre allenatori di questo campionato che hanno già scudetti in Serie A; l’unico altro titolato è Sarri (che ne ha conquistato uno) e anche un confronto fra due tecnici dalle bacheche strapiene, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. Mou ha vinto 25 trofei, Allegri 13, la somma dà 38: in percentuale è quasi il 72% di chi si siede in panchina in questo 2021-22, perché tutti gli altri 18 rivali ne hanno conquistati complessivamente 15.