Roma, Glen Johnson su Abraham: “Ritorno al Chelsea? Mai dire mai”

L'ex terzino del Liverpool e della nazionale ha parlato della punta giallorossa ai microfoni di bettingodds.com

L'ex giocatore della nazionale inglese Glen Johnson ha parlato di Tammy Abraham e di un suo possibile ritorno al Chelsea. Il ventiquattrenne, acquistato dalla Roma in estate per 4o milioni di euro più bonus, ha già segnato quattro gol e ha messo a referto sei tra pali e traverse. Dal 2023 però la squadra di Abramovich avrà un diritto di recompra su Abraham a 80 milioni ed è questo che ha lasciato Johnson fiducioso nel vederlo di nuovo a Stamford Bridge. Ai microfoni di bettingodds.com, l'inglese ha detto la sua riguardo le grandi caratteristiche del numero nove giallorosso e su un suo non scontato allontanamento definitivo dai Blues: "Sta segnando molti gol, si diverte, potrebbe avere molte offerte. Un ritorno a Londra non è da escludere, visto che il Chelsea non si è mai fatto problemi nel riprendere un giocatore che aveva già militato nella rosa, anche spendendo molti soldi. E poi, da britannico, mi piace vedere gli inglesi in Premier League.Lo vedo anche come uno dei probabili nazionali per Qatar 2022 - ha aggiunto l'ex West Ham - e se continuerà a segnare gol sarà davvero interessante."