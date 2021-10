Juve, 7-0 in amichevole al Chieri. Dybala ancora a parte

Alla Continassa doppiette per Kean e il giovane Soulé. L'argentino rinvia il rientro in gruppo: difficilmente partirà dall'inizio domenica sera

La Juventus continua la preparazione in vista della Roma. Oggi amichevole alla Continassa contro il Chieri, formazione di dilettanti che gioca in Serie D. Oltre alla prima squadra, aggregati con Allegri anche i ragazzi dell'Under 19 e Under 23. È finita 7-0, con doppietta di Kean e Soulé, e poi in gol Kulusevski, Compagnon e Aké. L'altra notizia arriva da Dybala: l'argentino si è ancora allenato a parte, posticipando il suo rientro in gruppo. I prossimi allenamenti saranno decisivi per decidere un suo eventuale impiego dal 1' domenica sera all'Allianz Stadium.