Abraham sorride, ma il duello con la Juve si allontana

Ci sarebbe una tifoseria intera che avrebbe tanta voglia di credere alle sue parole, ma la verità al momento pare diversa, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport: Tammy Abraham rischia di saltare la partita di domenica contro la Juventus. Sbarcato a Fiumicino intorno alle 20.40 circa, l’attaccante della Roma – felpa bianca, cappuccio in testa e trolley nero alla mano– viene subito interrogato dai giornalisti sulle sue condizioni di salute e se pensa di farcela per la sfida contro i bianconeri. "Sto bene – risponde Abraham in inglese – e spero di poter giocare domenica". Basta questo per rinfocolare l’ottimismo di coloro che invece, fino a pochi minuti prima, presagivano sventura e addirittura una operazione alla caviglia infortunata durante la partita di martedì sera con la nazionale inglese contro l’Ungheria. Ma i sorrisi della piazza, però, andavano lentamente scemando quando il centravanti andava immediatamente a sottoporsi ad accertamenti strumentali al piede infortunato. L’esito, infatti, non è stato molto confortante, visto che la caviglia destra è apparsa ancora in difficoltà, nonostante Tammy si muovesse con buona scioltezza davanti a fotografi e operatori. La Roma ha fatto filtrare questo risultato: "Forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra. La sua disponibilità per la gara di Torino verrà valuta nei prossimi giorni". Il sottotesto arrivava subito dopo: il giocatore avverte molto dolore, il colpo è stato forte e oggi non si allenerà.