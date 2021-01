Friedkin striglia Fonseca dopo il derby, ma nessun ribaltone. Montiel e Otavio nomi caldi

Sono state ore di confronti, anche se molto pacati, tra la dirigenza della Roma e Paulo Fonseca. Dalla società il commento al derby perso venerdì è stato “inaccettabile”, anche se non è previsto nessun ribaltone in panchina al momento. La batosta ha fatto però infuriare i Friedkin – con Dan alle prese anche con un problema al ginocchio operato in Svizzera pochi giorni fa –, che hanno parlato a lungo con Tiago Pinto, a sua volta portavoce del malumore della proprietà con Fonseca, che ha poi avuto un confronto con la squadra.

Paulo Fonseca resta legato alla Roma da un contratto con opzione di rinnovo automatico in caso di Champions League, e finora ci sono zero segnali di un possibile accordo anticipato per modificare la scadenza attuale 2021. Intanto i giallorossi sono tornati ad allenarsi in vista degli ottavi di Coppa Italia di martedì contro lo Spezia – che intanto ha perso Salva Ferrer per infortunio – all’Olimpico. Il tecnico portoghese farà senza dubbio alcuni cambi rispetto al derby con la Lazio: chance per Pedro, Borja Mayoral, Cristante e Kumbulla.

Calciomercato, El Shaarawy e Bernard in stand-by. Otavio per luglio

Sul fronte calciomercato, Tiago Pinto sta pensando a qualche rinforzo immediato, ma al momento la situazione è abbastanza bloccata. Difficile la rescissione tra El Shaarawy e lo Shanghai Shenhua, a meno che il calciatore non rinunci alla buonuscita, mentre l’alternativa resta Bernard che costa 12 milioni. In avanti la pista Otavio resta in piedi, ma per luglio, con la Roma che vorrebbe stringere e chiudere l’acquisto a zero. Per la fascia destra il nome principale è quello di Gonzalo Montiel: dall’Argentina confermano che la Roma ha offerto 7 milioni, almeno 5 in meno di quelli chiesti dal River Plate. I giallorossi sono gli unici a essersi mossi così concretamente, ma da non scartare c’è anche l’ipotesi rinnovo.

Con la sconfitta nel derby la Roma rischia di scivolare parecchio in classifica: il Napoli oggi ha schiantato la Fiorentina per 6-0 agganciando i giallorossi. Missione compiuta per Gattuso, che ha ammesso la grande voglia e importanza dei tre punti nella rimonta sulla squadra di Fonseca. L’Atalanta non va oltre il pari e resta a distanza, stasera Inter-Juventus, domani in campo il Milan che però perde Theo Hernandez e Calhanoglu, risultati positivi al Covid. Infine tornano alla vittoria le ragazze di Elisabetta Bavagnoli che poi ha commentato orgogliosa nel postpartita: la Roma femminile vince 3-2 contro il Napoli.