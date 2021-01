Serie A, il Milan perde pezzi: Calhanoglu e Theo Hernandez positivi al Covid

Una notizia terribile per il Milan: Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez sono positivi al coronavirus. Il club rossonero, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noti i risultati degli ultimi tamponi molecolari effettuati nel corso della giornata di ieri.

I due giocatori, entrambi asintomatici, sono già stati posti in quarantena domiciliare. Guai in vista, dunque, per mister Pioli in vista della delicata trasferta di Cagliari: il tecnico sarà costretto ancora una volta a gestire una rosa con diverse defezioni, anche stavolta decisamente pesanti.