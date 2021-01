Fonseca: il futuro legato al quarto posto

Paulo Fonseca ha spesso dichiarato che la sua Roma, in questa stagione, è migliorata rispetto allo scorso anno. Ma i fatti, come riporta Il Corriere della Sera, non confortano le opinioni del tecnico, che si ritrova con un punto in meno rispetto a quelli accumulati a questo punto dell’ultimo campionato – se si conta il punto di Verona i giallorossi fanno pari e patta -, ma soprattutto 29 gol subiti – 26 sul campo -, contro i 19 della passata stagione. Il rendimento contro le big preoccupa e i Friedkin, così come Tiago Pinto, hanno assistito da vicino al tonfo di venerdì contro la Lazio.

Intanto, per quanto riguarda il tecnico, la situazione è molto chiara: è legato al club fino a giugno con opzione di rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. Se non dovesse ottenerla, le strade potrebbero separarsi.