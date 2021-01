Serie A, Napoli-Fiorentina 6-0: azzurri straripanti, Roma agganciata al terzo posto

Il Napoli strapazza la Fiorentina nell’anticipo domenicale delle 12.30. Al ‘Diego Armando Maradona’ non c’è storia e la squadra di Gattuso mette subito il turbo, andando in vantaggio dopo 5 minuti con Insigne. Gli azzurri chiudono la partita già nel primo tempo, raddoppiando con Demme al 36′ e replicando poi con Lozano al 38′ e Zielinski al 45′. La Fiorentina incassa, ma prova a creare e si avvicina spesso all’area avversaria, con Ospina costretto a diverse parate importanti. Il Napoli però è cinico e nella ripresa sfrutta il rigore causato dal fallo di Castrovilli: al 72′ 5-0 e doppietta di Insigne. Nel finale il super gol di Politano, che all’89’ fissa il definitivo 6-0.

Gli uomini di Gattuso – impegnati mercoledì col la Juve in Supercoppa – compiono un bel balzo di classifica agganciando la Roma al terzo posto a 34 punti, ma con la partita in casa della Juventus da recuperare. I giallorossi attendono i risultati dei bianconeri (33 punti) e dell’Atalanta (31 punti), entrambi con due partite in meno rispetto alla squadra di Fonseca. La Fiorentina resta invece in zona rossa, con 5 lunghezze di vantaggio sul Torino terzultimo.