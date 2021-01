Roma femminile, Bavagnoli: “Non abbiamo mai mollato”. Thomas: “Ora un nuovo campionato”

La Roma torna finalmente alla vittoria in campionato battendo 3-2 il Napoli ultimo in classifica grazie al gol di capitan Bartoli. Nel postpartita il tecnico giallorosso Elisabetta Bavagnoli commenta così ai canali ufficiali del club: “È una vittoria nella quale credevamo tanto, siamo felicissime perché ci voleva, dà morale e dà continuità a questi ultimi due risultati. Ovviamente, abbiamo anche sofferto oggi perché, e lo dico con sincerità, faccio i complimenti al Napoli, hanno una classifica che non rispecchia le loro qualità. Non abbiamo mollato mai, ci abbiamo creduto fino alla fine e portato a casa i tre punti”.

Parola poi anche a Lindsay Thomas: “Desideravamo tantissimo questa vittoria. Inizia un nuovo campionato per noi, è una vittoria importante in vista del girone di ritorno. Vogliamo conquistare il maggior numero di punti possibili. La partita contro la Juventus in Supercoppa ha mostrato che siamo in grado di giocare bene, abbiamo acquisito consapevolezza. Se possiamo giocare così contro la squadra migliore perché non dovremmo farlo anche contro le altre? Siamo tornate in campo più cattive, ogni partita sarà una finale per noi nel ritorno. La partita con la Juventus ci ha fatto benissimo”. Ancora niente gol però per lei: “Ho passato dei mesi abbastanza difficili ma inizio a sentirmi bene, il gol arriverà quando deve arrivare, non perdo la fiducia in me stessa e continuo a lavorare al massimo”.