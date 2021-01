Roma forte su Montiel: offerta da 7 milioni al River Plate

La Roma continua a sondare il mercato per rinforzare la rosa. Per la fascia destra il nome di Gonzalo Montiel continua ad essere monitorato con grande attenzione. Secondo quando riportato dal portale argentino tycsports.com, l’unica vera offerta pervenuta al River Plate per il giocatore sarebbe arrivata proprio da Trigoria: la proposta del club giallorosso è di circa 7 milioni contro i 12-13 richiesti dai Millionarios.

Distanza ancora considerevole dunque, ma non incolmabile. La Roma dovrà fare in fretta, anche perché non è da escludere la possibilità che il giocatore rinnovi il proprio contratto, in scadenza a fine stagione, proprio con il suon attuale club. Pablo Sabbag, agente del laterale, farà presto ritorno in Argentina: la pista Montiel, per la Roma, continua a rimanere di stretta attualità.