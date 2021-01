Calciomercato, nuovi contatti per Otavio: la Roma vuole chiudere subito per luglio

Si scalda la pista Otavio per la Roma. Dopo la disfatta nel derby i giallorossi sono pronti a correre ai ripari anche sul calciomercato, ma non solo in ottica immediata. Tiago Pinto sta lavorando anche in vista dell’estate e in questo senso il nome è quello di Otavio del Porto, trequartista brasiliano in scadenza a giugno 2021. Secondo ‘tuttomercatoweb.com’, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti: la volontà della Roma è di chiudere il prima possibile l’accordo per luglio. La possibilità di tesserare Otavio a parametro zero ingolosisce parecchio i giallorossi, Tiago Pinto lo conosce bene dopo averlo affrontato per anni nei ‘derby’ tra Benfica e Porto.