Roma femminile, le giallorosse tornano a vincere in campionato: Napoli ko 3-2 – FOTO

Dopo più di un mese la Roma femminile è tornata a giocare anche in campionato, dopo il ko in Supercoppa con la Juventus e il successo in Coppa Italia con la Roma FC. Al Tre Fontane le giallorosse hanno ospitato e battuto 3-2 il Napoli, fanalino di coda con appena 1 punto conquistato in 11 partite. La squadra di Bavagnoli riparte con il piede giusto e spera con questo di aver dato il via alla rimonta in classifica. I gol di Serturini e Andressa (su rigore) rimontano l’iniziale vantaggio ospite di Popadinova nel primo tempo. Nella ripresa le azzurre pareggiano su rigore con Huchet, ma poi Bartoli riporta avanti le giallorosse per il 3-2 definitivo. La Roma sale a quota 16 punti in classifica, in quinta posizione dietro all’Empoli che si trova a 17. Le giallorosse di Bavagnoli ritrovano una vittoria in campionato che mancava addirittura da ottobre.