Napoli, Gattuso: “Era importante andare a pari punti con la Roma, ci tenevamo”

Il Napoli schiaccia la Fiorentina con un 6-0 senza appello e raggiunge la Roma a quota 34 punti in classifica al terzo posto, anche se con una partita in meno. Missione compiuta per Gattuso, che nel postpartita commenta: “Volevamo andare a pari punti con la Roma, ci siamo riusciti. Era importante, ci tenevamo molto a qusta partita”, le parole a ‘Dazn’. Gli azzurri, dopo il ko con lo Spezia, hanno infilato due vittorie di fila, recuperando cinque punti ai giallorossi, che hanno prima pareggiato con l’Inter e poi perso il derby. Ora la Roma rischia di essere raggiunta dall’Atalanta e superata dalla Juve, impegnata in casa dell’Inter.