Fonseca lancia El Shaarawy titolare e recupera Cristante per il Braga. Mercato, piace Mata

Non sarà l’Europa che conta di più, ma la Roma tiene al proprio percorso Europeo. Paulo Fonseca oggi ha tenuto la Roma sull’attenti: “Con il Braga non è ancora chiusa”. Di certo i portoghesi non sono una corazzata come il Bayern Monaco, la cui vittoria di ieri contro la Lazio ha scatenato l’ironia del grande ex giallorosso Paulo Sergio, ma i due gol di vantaggio non lasciano del tutto tranquillo il tecnico. I giallorossi, al netto delle tante assenze, nutrono l’intenzione di provare ad onorare al massimo la competizione, nella quale, almeno secondo Julio Baptista, hanno comunque la possibilità di arrivare in fondo.

Fonseca recupera Cristante e lancia El Shaarawy

In conferenza stampa l’allenatore ha fatto il punto della situazione sugli infortuni. La buona notizia che arriva direttamente da Trigoria è il recupero di Cristante, che ha superato il provino decisivo e stringerà i denti per esserci nonostante i postumi della lombalgia. Decisamente più complicata la situazione in vista del big match con il Milan: “Smalling e Ibanez sono in dubbio, Kumbulla è più vicino al rientro”.

Chi avrà una grande occasione domani è invece Stefan El Shaarawy, che come confermato dal tecnico sarà in campo dal primo minuto. Il Faraone ha raccontato il suo momento in conferenza stampa: “Mi sento in crescita fisicamente, domani sarà importante per me. Dobbiamo crescere contro le big”. L’attaccante ha poi evitato di rispondere riguardo un eventuale ingresso nell’organigramma societario di Francesco Totti: “E’ stato un onore giocare con lui, ma non voglio entrare in queste questioni”. Il tecnico del Braga Carvalhal, intanto, ha sciolto le riserve riguardo i convocati: out Raul Silva.

Sfida a Juve e Inter per Mata. Fonseca piace al Real Madrid

La giornata odierna ha visto la Roma tornare inaspettatamente al centro del mercato. Dall’Inghilterra è rimbalzata la voce di un possibile interessamento dei giallorossi per l’attaccante del Manchester United Juan Mata: allo spagnolo pensano anche Juventus e Inter. Il Norwich, lo scorso gennaio, avrebbe invece rifiutato una proposta da circa 20 milioni di sterline per il talento Aarons. Clamorosa poi l’indiscrezione che vedrebbe il tecnico Fonseca tra i candidati per il dopo Zidane sulla panchina del Real Madrid, con l’allenatore che interessa anche al Benfica.

Il club, intanto, continua ad espandersi verso i mercati esteri: il CEO Guido Fienga è volato negli Emirati Arabi con lo scopo di promuovere lo sviluppo dello sport. A ricevere una gradita notizia è stato invece Bryan Reynolds: l’esterno è tra i 48 preconvocati per il torneo preolimpico del Centroamerica ed avrà una buona occasione per mettersi in mostra in vista dei giochi di Tokyo 2021.