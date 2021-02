Milan-Stella Rossa, Pioli risparmia Ibrahimovic per la Roma: Leao verso la maglia da titolare

Roma e Milan si sfideranno domenica sera nel big match della 24esima giornata, ma prima saranno impegnate in Europa League. Domani sera i giallorossi riceveranno il Braga, i rossoneri la Stella Rossa dopo il 2-2 dell’andata. Con Ibrahimovic che potrebbe essere risparmiato in vista della supersfida dell’Olimpico. La squadra di Pioli è nel momento più complicato della sua stagione, il pesante ko nel derby rischia di pesare a livello psicologico e l’Europa League diventa un impegno probante anche fisicamente. Per questo il tecnico del Milan, come scrive ‘Tuttosport’, è orientato a far partire lo svedese dalla panchina, con Leao titolare come punta centrale e Rebic sulla sinistra. A completare la trequarti invece dovrebbero esserci Castillejo e uno tra Krunic e Calhanoglu.