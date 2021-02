Calciomercato, dall’Inghilterra: c’è anche la Roma su Mata

Ci sarebbe anche la Roma sulle tracce di Juan Mata. Lo spagnolo del Manchester United sta giocando molto poco, appena 12 partite in tutte le competizioni e solo 665 minuti totali. Il suo contratto scadrà a giugno e quindi può già accordarsi liberamente con la sua prossima squadra. Come riporta ‘The Sun’, ci sono almeno tre società in Italia ad osservare il trequartista classe ’88, su cui ci sarebbero anche gli occhi di Juventus e Inter. Tutte e tre avrebbero mostrato interesse per Mata, per cui i Red Devils hanno un’opzione per prolungare il contratto di un’ulteriore stagione. Scenario complicato da immaginare, visto che in sole 8 partite lo spagnolo ex Valencia e Chelsea è partito titolare. Solskjaer e la società lo stimano molto, lo ritengono un uomo importante anche per lo spogliatoio, ma lui vorrebbe giocare con più continuità negli ultimi anni della sua carriera. L’Inter sarebbe la squadra più interessata mentre Roma e Juventus potrebbero muovere dei passi solo se Mata dovesse svincolarsi a giugno. Per il quasi 33enne un’altra opzione può essere quella che porta nei campionati asiatici, anche se lui spererebbe in una chiamata dalla Spagna.