Champions, batosta Lazio. Paulo Sergio ironizza: “Che bella giornata!” – FOTO

Aria di derby a distanza per il grande ex romanista Paulo Sergio. Il brasiliano infatti ha voluto commentare sui social la pesante sconfitta della Lazio in Champions, sconfitta ieri sera dal Bayern Monaco con il pesante passivo di 4 a 1. “Perché ho questa faccia? È stata una bella giornata! (1×4) Che ne pensi?”, questo il commento di Paulo Sergio, che ha invitato i tifosi romanisti a commentare grazie anche agli hashtag ‘dajeroma’ e ‘forzaroma’. E infatti il popolo giallorosso si è riversato sotto il post commentando con la stessa ironia e ricordando anche le gesta del brasiliano con la maglia della Roma: “Grande Paulo, eri il mio preferito. Sei sempre nei nostri cuori. Ti si ama Paulo, ci facevi impazzire“.