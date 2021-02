Fonseca: “Col Braga El Shaarawy titolare, Smalling e Ibanez in dubbio per il Milan” – AUDIO

Obiettivo ottavi di finale. La Roma sfida il Braga nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, con l’ottimo margine di vantaggio costituito dalla vittoria dell’andata per 2-0. In Portogallo i giallorossi hanno messo un’ipoteca importante sulla qualificazione, che comunque resta aperta. Soprattutto per qualche assenza di troppo in difesa per Fonseca, che può recuperare Cristante ma dovrà comunque cambiare qualcosa. Il tecnico portoghese ha presentato il match nella consueta conferenza stampa della vigilia:

Dopo il 2 a 0 dell’andata cambia l’approccio: che atteggiamento si aspetta? El Shaarawy è pronto per essere titolare?

El Shaarawy giocherà domani ed è pronto per giocare. Questo turno per me non è chiuso, il Braga è forte. Dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per affrontarla. Conosco bene la loro mentalità, loro vogliono cambiare questo risultato. Questo turno non è chiuso.

Da qualche partita è tornato in panchina Pastore: quando potrebbe tornare in campo?

E’ stato fermo tanto tempo, sta recuperando piano piano. Per me è stato importante averlo vicino alla squadra, ma sta recuperando piano piano la migliore condizione. Penso che potrà esser pronto per tornare, ma per me è importante averlo vicino.

Chi tra Kumbulla, Smalling e Ibanez pensa di recuperare per il Milan?

Smalling e Ibanez sarà difficile recuperarli, Kumbulla è più vicino al rientro.

Lascerebbe ancora Fazio e Jesus fuori dalla lista UEFA? Come valuta il loro ritorno in campionato?

Parliamo di questo perché c’è stata una situazione infortunati non normale. Ho fatto una scelta e non posso pensare di tornare indietro. Giochiamo con quelli che abbiamo. E’ una scelta limitata che dobbiamo fare. In campionato Fazio ha fatto una buona partita, mi è piaciuto. Anche Juan Jesus. Sono soddisfatto del loro rendimento.

Spinazzola come sta? Può giocare dall’inizio?

Sta bene. può giocare dall’inizio.

Ci sono anche molte assenze sulle fasce: El Shaarawy ha le caratteristiche per fare il ruolo di Karsdorp e Spinazzola?

I giocatori hanno dimostrato di poter fare qualsiasi sacrificio per la squadra. Credo sia difficile per El Shaarawy giocare come terzino, ma per la squadra può fare qualche sacrificio.

Domani il ritorno con il Braga, domenica il Milan: è questo il primo vero momento decisivo della stagione?

Sono tutti momenti decisivi, dal primo giorno che abbiamo iniziato la stagione. Devo dire che penso solo a domani, sarà una sfida difficile e non voglio pensare ora al Milan. Dobbiamo chiudere la questione qualificazione domani, poi pensiamo al Milan.