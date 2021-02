Fonseca piace all’estero: ci pensa il Real Madrid per il dopo-Zidane. Concorrenza al Benfica

Il Real Madrid pensa a Paulo Fonseca. Il portoghese potrebbe seriamente lasciare la Roma alla fine della stagione. Alcune vicende di questa stagione, come la discussione con Dzeko e il caos con lo Spezia in Coppa Italia, potrebbero convincere la società giallorossa a cambiare guida tecnica per puntare su Allegri. Come riporta ‘Sport Mediaset’, al portoghese starebbe pensando addirittura il Real Madrid che con buona probabilità si separerà da Zidane. Dell’attuale allenatore della Roma piacciono lo stile di gioco e anche fuori dal campo, che quindi lo renderebbero un profilo da valutare per il post-Zizou. Insieme ai Blancos, però, ci sarebbe anche il Benfica che non è soddisfatto da Jorge Jesus, sempre più verso l’esonero. L’idea dei portoghesi, ex squadra di Tiago Pinto, sarebbe quella di affidarsi a un traghettatore e poi puntare sul ritorno in patria di Fonseca per la prossima stagione.