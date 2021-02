Totti e Figo ancora insieme: nuovo incontro a Bergamo

Un caffè con vista Champions. Incontro stellare tra le vie di Bergamo tra Totti e Luis Figo, immortalati insieme da alcuni scatti che girano sui social a poche ore dalla gara di questa sera tra Atalanta e Real Madrid. E potrebbe essere stata proprio la gara di questa sera a creare i presupposti per l’incontro tra i due, legati insieme dal rispetto calcistico e dalle prestigiose collaborazioni del passato. Nel giugno 2019 infatti Totti e Figo erano stati protagonisti del grande evento “La Notte dei Re”, organizzato nella suggestiva cornice del Foro Italico. Calcio, padel, divertimento e la consueta passerella di star dello spettacolo e dello sport, con la promessa di ritrovarsi in futuro per nuove collaborazioni.