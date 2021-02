Roma, Fienga negli Emirati Arabi per promuovere lo sviluppo sportivo – VIDEO

Visita istituzionale extraeuropea per Guido Fienga. Come riporta infatti menafn.com il Ceo romanista è stato ricevuto da Issa Hilal Al Hazami, Presidente dell’associazione degli Emirati Arabi ‘Saharja Sports Council’. L’intento è quello di stabilire uno scambio di esperienze comuni volte soprattutto allo sviluppo dello sport negli Emirati, con Fienga che è stato accompagnato nelle tante strutture del consiglio per comprendere al massimo le potenzialità della realtà araba. Sviluppo, innovazione, ma anche e soprattutto cooperazione, quella che il Saharja Sports Council ricerca da sempre con realtà importanti come ad esempio la Roma. La missione infatti è quella di sviluppare un movimento sportivo all’altezza e al contempo aumentare l’appeal e la reputazione del consiglio stesso tramite sponsorizzazioni internazionali di livello. Il profilo Instagram del Consiglio ha documentato la visita di Fienga, a cui è stata inoltre consegnata una targa in ricordo della visita.