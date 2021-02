Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: offerta di 20 milioni per Aarons rifiutata dal Norwich

Con l’arrivo di Bryan Reynolds la Roma ha risolto la questione del terzino destro, ma prima dell’arrivo dell’esterno statunitense, secondo quanto riporta il “Sun”, il club giallorosso avrebbe fatto un tentativo per Max Aarons. Lo scorso gennaio, infatti, la Roma avrebbe presentato al Norwich un’offerta complessiva pari a 20 milioni di sterline (circa 23 milioni di euro), che però sarebbe stata rifiutata dal club militante in Championship. Le parole del ds del Norwich Stuart Webber sembrano confermare la vicenda: “L’interesse per Aarons è arrivato dall’estero. Abbiamo deciso di non proseguire la trattativa perché in quel momento non era giusta né per lui né per il club. Dovevamo tenere unita la squadra“. Sul giocatore ora ci sono Manchester United e Bayern Monaco.