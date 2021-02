USA, Reynolds tra i preconvocati per il torneo preolimpico del Centroamerica

In Italia ancora non c’è stato modo di vederlo, ma in America sono pronti a scommettere su di lui. Bryan Reynolds è arrivato alla Roma a gennaio dopo un lungo corteggiamento e ora sta prendendo contatto con la nuova realtà, ha cominciato ad allenarsi con i compagni a Trigoria mentre risolve anche qualche grattacapo burocratico. Il classe 2001 e il club giallorosso non hanno fretta, ma intanto il giovane terzino può continuare la sua crescita anche con la sua nazionale. L’ex Dallas FC, infatti, è stato inserito nella lista dei 50 preconvocati per il torneo preolimpico del Centroamerica che si svolgerà a marzo. Una lista che poi dovrà essere necessariamente sfoltita fino ad arrivare a 20 nomi, con Reynolds che spera di rientrarci anche per competere in gare ufficiali in attesa di essere pronto per esordire in Italia con la Roma. Entro 10 giorni il 20enne statunitense conoscerà le scelte sui convocati: l’esordio della nazionale olimpica USA ci sarà il 18 in Messico contro il Costa Rica, poi il programma del girone prevede le sfide a Repubblica Dominicana (21 marzo) e Messico (24 marzo).