Trigoria, Cristante recuperato: domani sera giocherà in difesa

Fonseca recupera Bryan Cristante. È questa la notizia di giornata per il tecnico portoghese in vista del match di domani sera tra Roma e Braga. I giallorossi sono in emergenza difesa, col Benevento sono tornati Fazio e Juan Jesus che però non in lista Uefa. Per questo il recupero del numero 4 romanista diventa fondamentale per la sfida con i portoghesi nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. Cristante riprenderà il suo posto al centro della difesa con Mancini e Spinazzola.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rientro ad aprile

Chris Smalling: lesione al flessore della coscia sinistra, possibile rientro contro il Milan

Marash Kumbulla: affaticamento al quadricipite destro, in dubbio per il Braga

Roger Ibanez: problema al flessore destro, out con il Braga

Davide Santon: fastidio alla coscia destra, in dubbio per il Braga

Riccardo Calafiori: fastidio al flessore della coscia destra, in dubbio per il Braga

CRONACA ALLENAMENTO

È stato positivo il ‘provino’ nell’allenamento di oggi per Bryan Cristante, che oggi ha lavorato in gruppo e ha completato il recupero in vista del match di domani sera contro il Braga in Europa League. Il numero 4 giallorosso, a meno di clamorosi colpi di scena, scenderà in campo da titolare.

PROBABILE FORMAZIONE

Poco turnover per Fonseca, nonostante l’importante incontro con il Milan di domenica prossima. In porta confermato Pau Lopez, davanti a lui si muoverà Cristante, che agirà con Mancini e Spinazzola nel trio difensivo. A centrocampo può giocare nuovamente Diawara al fianco di Veretout, con Karsdorp e Bruno Peres sulle fasce. Dzeko pronto a riprendere il suo posto dall’inizio in attacco: dietro a lui chance per El Shaarawy, con il ballottaggio tra Mkhitaryan, Pellegrini e Pedro vicino a lui.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Diawara, Veretout, Peres; Pedro, El Shaarawy; Dzeko