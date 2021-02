Il Braga atterra nella Capitale: parte ufficialmente la missione Roma – FOTO

Parte la ‘Mission Impossibile’ per i portoghesi del Braga. La squadra di Carvalhal è atterrata nella Capitale dove domani affronterà la Roma di Fonseca, che parte invece dal 2 a 0 favorevole dell’andata. L’obiettivo è cercare di onorare la competizione e di vendere cara la pelle, soprattutto per confermare la stagione positiva visto anche il posizionamento di tutto rispetto in campionato, con il Braga al terzo posto subito dietro al Porto e al Benfica. Con la squadra non ha viaggiato ovviamente Esgaio, espulso nella gara di andata e quindi squalificato, e Raul Silva, escluso dai convocati dal tecnico andaluso.