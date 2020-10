Diawara rientra dalla nazionale: positivo al Covid. Totti piange la scomparsa di papà Enzo

Per la Roma è stato giorno di tamponi dopo la positività al Covid-19 di tre giocatori del settore giovanile, con gli allenamenti ad ora in programma per domani ma la squadra che deve attendere l’esito dei test. Nel frattempo è emerso un caso nella prima squadra giallorossa: si tratta di Amadou Diawara, che di rientro dalla nazionale (altri suoi compagni erano già risultati positivi) ha effettuato il tampone. Ad annunciarlo è stato lo stesso centrocampista guineano. Fonseca spera di poterlo riavere presto a disposizione, anche perché la Roma è attesa da un vero e proprio tour de force tra il 18 ottobre e l’8 novembre, fatto da sette partite tra campionato e coppa.

Roma, toto ds aspettando Paratici. Missione: blindare Zaniolo

Nel frattempo resta più che attuale la questione ds, legata in qualche modo anche all’assemblea degli azionisti della Juventus prevista il 15 ottobre che svelerà il futuro di Paratici. I Friedkin sono comunque orientati su una figura straniera come Rangnick, Orta, Planes o Campos, oltre a Emenalo. Chiunque arriverà, si troverà a gestire una rosa comunque importante, che per costo (303 milioni) è quarta in Serie A, 19esima in Europa. Un lavoro importante andrà fatto sui rinnovi urgenti e quelli per blindare i gioielli, e i calciatori da valutare in ottica mercato: sul piatto ci sono casi come quelli di Dzeko, Veretout e Zaniolo. Per il classe ’99 si parla di un’offerta di ingaggio da circa 3 milioni di euro. Intanto l’agente del talento azzurro ha svelato il retroscena sulla Juventus: “Oltre ai bianconeri a Nicolò si erano interessati anche tutti i top club, ma ora a Roma sta bene. Nel futuro si vedrà…” Zibi Boniek, invece, ha raccontato la telefonata con Milik di alcune settimane fa: “Ho parlato con lui nel corso dell’estate, era felice di raggiungere Roma, mi ha chiamato per chiedermi dei consigli e gli dissi che ero contentissimo per il suo arrivo nella capitale, con una proprietà seria”.

È morto Enzo, papà di Francesco Totti

È una giornata molto triste per Francesco Totti e per tutta la Roma. A 76 anni si è spento infatti Enzo, papà dello storico numero 10 giallorosso, che era ricoverato allo ‘Spallanzani’ in seguito alla positività al Covid-19. Una notizia che ha sconvolto l’ex capitano così come la Roma, per tanti anni seconda casa di Enzo e Francesco, che sui social ha condiviso il proprio cordoglio. A seguire anche i messaggi di affetto da parte del Real Madrid, della sindaca Raggi e non solo.

Reduce dalla vittoria in doppio al Roland Garros Juniores, Flavio Cobolli racconta la sua avventura romanista: “Sono molto amico con Calafiori, spero diventi il capitano. Balzaretti mi ha scritto per farmi i complimenti, anche Bruno Conti mi ha contattato. Quando giocavo in giallorosso ero il classico ‘terzinaccio’, ma in questa Roma potrei giocare io sulla fascia destra“. Sul fronte sponsor possibili novità: oltre a New Balance, anche Castore si è aggiunto alla lista di pretendenti. Infine, inizio di settimana negativo per il titolo della Roma in Borsa, che, alla chiusura delle contrattazioni, ha fatto registrare un negativo dell’8%, con un prezzo per azione pari a 0,184 euro.