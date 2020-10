Cobolli scherza: “Io ex terzino, in questa Roma potrei tranquillamente giocare a destra”

Fresco di vittoria nel doppio juniores al Roland Garros, dove ha festeggiato esibendo la sciarpa della Roma, il 18enne Flavio Cobolli è stato intervistato da TMW Radio. Ecco le sue parole.

“Sono molto amico con Calafiori, ci scriviamo sempre e mi ha fatto i complimenti dopo la vittoria. Spero diventi il capitano della Roma. Balzaretti mi ha scritto per farmi i complimenti, anche Bruno Conti mi ha contattato. Ho un buon rapporto con lui, anche se non ci sentiamo spesso. Nelle giovanili della Roma giocavo terzino, un classico terzinaccio. E in questa Roma potrei tranquillamente giocare sulla fascia destra. Ho sempre sognato di giocare all’Olimpico. Poi ho iniziato col tennis e ho dovuto scegliere tra le due passioni. Ho scelto il tennis e spero che diventi il mio lavoro. Mio padre ha sempre spinto affinché io giocassi a calcio. Mi dispiace che non ci sia più Florenzi, siamo rimasti con Bruno Peres… Le prime partite della Roma a me non sono dispiaciute. La rivoluzione sta avvenendo, col nuovo presidente spero si possa vincere il prima possibile, anche perché è una gioia che noi tifosi non proviamo da tanto”