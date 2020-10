Diawara annuncia: “Positivo al Covid, spero di rientrare il prima possibile” – FOTO

Amadou Diawara è risultato positivo al coronavirus. Il calciatore guineano, assente da Trigoria negli ultimi giorni perché convocato in nazionale, lo ha annunciato con un post sul suo profilo Instagram: “Ciao a tutti, stamattina ho effettuato il tampone di rientro dalla Nazionale, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19. Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena. Spero di poter tornare a disposizione del mister il prima possibile!“.

La federcalcio guineana, a causa di cinque casi di coronavirus riscontrati negli ultimi giorni nella nazionale maggiore (tra i positivi, spicca Naby Keita del Liverpool), è stata costretta ad annullare l’amichevole con il Gambia. Diawara era risultato negativo a tutti i tamponi precedenti, compreso quello effettuato prima del match con Capo Verde dello scorso venerdì.