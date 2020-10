E’ morto Enzo Totti, padre di Francesco: era ricoverato allo Spallanzani per Covid-19

Francesco Totti piange la scomparsa di suo papà Enzo, morto questa mattina. “Lo Sceriffo”, così veniva soprannominato, aveva spento lo scorso maggio 76 candeline ed oggi, lunedì 12 ottobre 2020, è deceduto all’Ospedale Lazzaro Spallanzani a causa del Covid-19. Qualche anno fa Enzo era stato colpito da un infarto, che lo aveva tenuto lontano dalle trasferte per seguire la sua giovane leggenda in giro per l’Italia.

A lui si deve l’amore di Francesco Totti per la Roma: nella biografia “Un Capitano” e in altre interviste, la bandiera giallorossa ha sempre ammesso come ci fosse un’unica scelta per la squadra da tifare: a casa Totti esisterà sempre e solo la Roma. Una guida, seria, che per spronare il figlio a dare il meglio di sé stesso non si è mai fatta problemi a definirlo una “pippa” e sostenere quanto invece il fratello maggiore, Riccardo, fosse più bravo di lui. L’altro vuoto che la scomparsa di Enzo lascerà nei cuori della famiglia Totti comprende anche quello dei tre nipotini, Cristian, Chanel e Isabel: il nonno 76enne ne era perdutamente innamorato. Come lo era stato per la stupenda carriera del figlio: dopo il suo ritiro, il 28 maggio 2017 nella partita tra Roma e Genoa, papà Enzo non aveva mai più messo piede allo stadio Olimpico.