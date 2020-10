Alt per i test: a Trigoria congelati gli allenamenti

Nessuna ripresa degli allenamenti, per la Roma, ma nuovo giro di tamponi per tutti i giocatori a rischio. Come riporta Francesca Ferrazza su “La Repubblica“, dopo i due ragazzi delle giovanili risultati positivi ai controlli per il Covid-19, la squadra allenata da Fonseca tornerà a lavorare domani, ma resta in attesa dell’esito dei controlli a cui questa mattina Smalling e compagni verranno sottoposti.

Domenica prossima la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico il Benevento, e per il momento sembra confermata la presenza di un migliaio di spettatori, come da indicazioni governative, anche se l’idea sarebbe quella di dimezzare gli ingressi, portandoli a 500, visto l’aumento del numero di contagi.