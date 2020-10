Sponsor Roma, dopo New Balance spunta anche Castore: novità in settimana

Dopo il contratto rescisso con la Nike, la Roma si continua a muovere per il prossimo sponsor che apparirà sul materiale tecnico, mantenendo la possibilità di un accordo con New Balance. Il produttore di abbigliamento sportivo Castore sembra essere entrato in lizza per diventare il nuovo fornitore dei kit del club capitolino, andando a contrastare la concorrenza dell’azienda statunitense, riporta da SportsPro. Rimane comunque la proposta quadriennale di New Balance, che ha “vestito” negli scorsi anni alcuni dei più grandi top club europei (come il Liverpool).

Castore ha offerto alla Roma un approccio orientato al digitale, permettendo al club di raggiungere un pubblico più ampio e di far crescere il proprio marchio a livello internazionale. Cercherà inoltre di attingere al ricco patrimonio della Roma e ai legami con gli Stati Uniti attraverso il Gruppo Friedkin. New Balance, invece, andrebbe a proporre un’operazione più tradizionale, che prevede una somma forfettaria annuale più bonus legati alle performance. La Roma potrebbe ancora favorire le garanzie finanziarie di New Balance, data l’incertezza economica causata da Covid-19. Novità (o addirittura decisioni) su questo fronte potrebbero uscire in settimana.

Dal suo lancio, quattro anni fa, Castore ha siglato una partnership a lungo termine con il tennista scozzese Andy Murray, prima di entrare nel calcio con un contratto quinquennale con gli scozzesi dei Rangers, per un valore di 25 milioni di sterline (32,6 milioni di dollari). Il co-fondatore di Castore, Tom Beahon, non ha fatto mistero delle grandi ambizioni del marchio nell’ambito calcistico: “Il calcio è lo sport più popolare del pianeta, ci sono enormi opportunità di crescita. Quindi penso che faremo da tre a cinque partnership con club leader in tutta Europa. Questo sarà l’obiettivo iniziale per ora”.