Le condoglianze della Roma a Totti: “Ciao Enzo” – FOTO

All’età di 76 anni si è spento Enzo Totti, ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma in seguito alla positività al coronavirus. Roma e i tifosi si stringono intorno allo storico capitano giallorosso in uno dei suoi giorni più difficili. Il club, da subito, ha voluto manifestargli la propria vicinanza, pubblicando su Twitter le sue più sentite condoglianze: “Ciao Enzo, il nostro abbraccio va a Fiorella, Francesco, Riccardo e tutta la famiglia Totti”.

Su Instagram, invece, la Totti Soccer School e il Totti Sporting Club fanno sentire la loro vicinanza e il loro supporto allo storico capitano della Roma, istituendo la chiusura dei centri sportivi in segno di lutto: “La Totti Soccer School e il Totti Sporting Club si uniscono al cordoglio della famiglia Totti per la mancanza di Enzo. Altresì annunciano la chiusura del centro in segno di lutto per la giornata di oggi e fino a nuova comunicazione”.