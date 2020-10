Borsa, nuova chiusura negativa per la Roma: -8%

Inizio di settimana negativo per il titolo della Roma in Borsa, che, alla chiusura delle contrattazioni, ha fatto registrare un negativo dell’8%, con un prezzo per azione pari a 0,184 euro. Si tratta del terzo “segno meno” importante degli ultimi giorni, dopo il -21% dello scorso mercoledì e il -6,54% di venerdì. Il pesante ribasso del titolo giallorosso, naturalmente, è causato dalla volontà di uscire dalla Borsa da parte di Dan Friedkin. La nuova presidenza ha già lanciato l’opa e iniziato le pratiche per il delisting.