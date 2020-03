Coronavirus LIVE, Gabbiadini positivo e secondo caso nell’Hannover. Torcia olimpica accesa a porte chiuse

Il coronavirus da ieri è diventato un tema mondiale. L’OMS ha dichiarato lo stato di pandemia, l’Italia ha fatto un altro passo verso il lockdown totale. Anche l’America ha iniziato a reagire: stop all’NBA dopo la positività di Rudy Gobert. E il calcio? In Italia e Svizzera è fermo, in Spagna quasi, ma l’Uefa prova a tutti i costi ad andare avanti. Per Roma e Inter si è pensato a far giocare gli ottavi di finale in una gara secca in campo neutro. Ma dopo l’annuncio del primo giocatore colpito da Covid-19 (Rugani), è tornato tutto in discussione. Ecco gli aggiornamenti minuto per minuto.

CRONACA LIVE

Ore 17.00 – Ufficiale i rinvii di City-Real Madrid e Juventus-Lione della prossima settimana. (leggi la news)

Ore 16.45 – La fiaccola olimpica per i Giochi di Tokyo 2020 è stata accesa nell’antica Olimpia, questa mattina, mentre la Grecia ha registrato il suo primo decesso per Coronavirus. In un evento chiuso al pubblico, dopo l’accensione della fiamma è stata lanciata come di consueto una staffetta che duererà per una settimana in Grecia, prima che la torcia venga consegnata agli organizzatori dei giochi olimpici a Tokyo il 19 marzo.

Ore 16.35 – Dopo Timo Hübers, un altro caso di Coronavirus colpisce l’Hannover, squadra che milita nella seconda divisione tedesca: anche il terzino Jannes Horn è risultato positivo al tampone, come ha annunciato lo stesso club. Il club ha comunque deciso di mandare in quarantena per 14 giorni l’intera squadra e ha chiesto il rinvio delle partite contro Dynamo Desdra e Osnabrück.

Ore 16.30 – La federazione calcistica belga, per la Pro League, ha optato per le gare a porte chiuse fino al 31 marzo. (leggi la news)

Ore 16.10 – L’ATP, Association of Tennis Professionals, comunica lo stop di 6 settimane nel massimo circuito maschile

Ore 16.00 – Stop al calcio anche in Olanda: blocco fino al 31 marzo per l’Eredivise. Anche in Portogallo arriva lo stesso provvedimento per la Liga Nos

Ore 15.55 – Lettera all’UE da parte del Ministro Spadafora circa la problematica del Coronavirus: “Non è solo un problema italiano. L’Europa si faccia sentire”. (leggi la news)

15.51 – Secondo l’Equipe, l’Uefa il 17 marzo annuncerà sospensione delle competizioni europee e il rinvio di Euro 2020 (leggi la news)

Ore 15.15 – Secondo caso di positività in Serie A. Contagiato Manolo Gabbiadini della Sampdoria. L’attaccante era sceso in campo contro il Verona che sospende le attività agonistiche. (leggi la news)

Ore 14.20 – L’Uefa non ferma le competizioni: stasera si gioca l’Europa League. Per il 17 marzo convocata riunione con le 55 federazioni

Ore 13.35 – La Roma è pronta a inviare una lettera ufficiale all’Uefa con la richiesta di sospendere le competizioni europee

Ore 13.10 – Test del tampone anche per un giocatore della Lazio: esito negativo (leggi la news)

Ore 13.00 – La Uefa è pronta a sospendere Champions e Europa League (leggi la news)

Ore 12.50 – Il coronavirus colpisce anche la Formula 1. Positivo un membro della McLaren. Il team in quarantena

Ore 12.45 – La Roma dona 100.000 euro allo Spallanzani. 50.000 versati dal presidente Pallotta, altri 50.000 arrivati dalla fondazione Roma Cares. Aperta inoltre una raccolta fondi (leggi la news)

Ore 12.05 – Come era nell’aria anche la Liga è stata sospesa.

Ore 12.00 – Tutto il Real Madrid in quarantena dopo il caso di positività di un membro della squadra di basket

Ore 11.30 – “Uefa, ora molla quel giocattolo!”. Leggi il nostro editoriale

Ore 11.15 – La Roma ha annullato la seduta di allenamenti prevista per oggi. Domenica la ripresa (via alla news)

Ore 11.00 – Liga pronta a fermare le competizioni. Premier League verso le porte chiuse (via alla news)

Ore 10.44 – L’Inter dona 300.000 mascherine ad uso medico alla Protezione Civile per fronteggiare l’emergenza (via alla news)

Ore 8.00 – Prime contromisure in America contro il coronavirus. Stop all’NBA dopo la positività di Gobert.

Ore 7.50 – Roma in campo alle 11 per l’allenamento: messo a punto il piano sicurezza (vai alla news)

Ore 7.44 – La Serie A studia le mosse per il futuro. No dei club a playoff e playout. Si può ripartire il 2 maggio con slittamento della fine. Oggi vertice delle leghe (vai alla news)

Ore 7.34 – Nella concitazione di ieri l’Uefa ha proposto a Roma e Inter di autoescludersi dalle coppe. “No” dei due club (vai alla news)

Ore 7.34 – Il Ministro dello Sport Spadafora ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Ecco il nostro piano di aiuti” (via alla news)

Ore 7.15 – L’Uefa pensa al campo neutro per Roma e Inter in Europa League. Match secco da recuperare giovedì 19. Il caso Rugani però ha cambiato tutto. E intanto i giallorossi continuano ad allenarsi (vai alla news)

Ore 23.10 (11/03) – Rugani primo giocatore in Italia positivo al Covid-19. L’augurio della Roma: “Torna presto” (vai alla news)