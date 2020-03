Roma, annullato l’allenamento odierno a Trigoria

La Roma ha annullato l’allenamento previsto per questa mattina alle 11 a Trigoria. Il club, ancora in attesa di una comunicazione dell’Uefa sugli ottavi di Europa League da giocare con il Siviglia, ha preferito lasciare i giocatori a casa.

La stessa Lega di Serie A ha consigliato a tutte le squadre di interrompere le sedute di allenamento fino al ristabilirsi della situazione. L’incertezza legata alle competizioni europee ha lasciato i giallorossi a un bivio, ma il primo caso di coronavirus in Serie A ha fatto propendere per la cautela. Per il momento la ripresa delle attività è fissata per lunedì 16 alle 11.